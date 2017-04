André Manoukian « Le pianiste tombe toujours amoureux de la chanteuse »

André Manoukian accompagnera au piano la chanteuse américaine, China Moses, vendredi 7 à 20 h 30 à l’Éolienne à Arnage.

Le duo proposera un répertoire de chansons d’amour, des Torch Song.

" C’est la chanson de l'amour fatal. L’amour est foutu mais il y en a toujours un des deux qui supplie l’autre de rester. On retrouve à la fois la beauté d’un amour qui est fini et celui de la cause désespérée. « Ne me quitte pas » est une super Torch Song. Avec China, on revisite ce genre en même temps que les classiques du jazz", explique l'ancien jury de la Nouvelle Star.