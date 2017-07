Alpes mancelles : deux visites commentées

0

Exposition.

Présentée jusqu'au 2 septembre, l'exposition dévoile de manière conjointe des documents d'archives et panneaux de l'exposition « Les Alpes mancelles. Art et tourisme par monts et par vaux » réalisée en 2007 par les Archives départementales de la Sarthe et M. Gil Galbrun-Chouteau. Entrée libre.

Vendredi 21 juillet, vendredi 1er septembre, 14h, Archives départementales de la Sarthe, 9, rue Christian-Pineau, Le Mans. Gratuit. Contact et réservation : 02 43 54 74 74, archives@sarthe.com, www.archives.sarthe.fr