Allonnes Plusieurs arrestations après une défenestration

0

Un homme a chuté du 2e étage dans la nuit du 11 au 12 juillet à Allonnes. Il aurait été défenestré. La victime est sortie de l'hôpital avec 15 jours d'ITT.

La police a arrêté et placé en garde à vue plusieurs personnes. Un homme et une femme ont été présentés devant le parquet et vont être jugés mardi dans le cadre d'une comparution immédiate. Un mineur est également mis en cause.

« On a entendu crier dans la nuit vers minuit et demi, une heure », raconte cet habitant de la rue. « Ça m'a réveillé. C'est rare d'entendre des cris comme ça. »

« Puis, j'ai vu les pompiers, le SAMU et la police arriver. »

Selon ce témoin, l'homme a chuté (ou aurait été poussé) d'un balcon du 2e étage et aurait atterri sur le balcon situé juste en dessus. « Ses claquettes ont volé : on en a retrouvé une par terre, l'autre au niveau de l'immeuble juste en face », raconte encore ce témoin.