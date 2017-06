Allonnes Pressée de naître, Anastasya est née à son domicile aidée par son papa

0

Déjà maman de quatre enfants, l'Allonnaise Sophie Natale a vécu un cinquième accouchement hors du commun. Une « expérience à part » qui l'a « beaucoup marquée » et qu'elle peine encore à réaliser, une semaine après.

Samedi 3 juin, au bout de neuf mois de grossesse, le jour prévu du terme est arrivé. Le bébé se faisant désirer, Sophie se rend au centre hospitalier du Mans dans la matinée pour une visite de contrôle. « J'avais à ce moment-là quelques contractions mais elles n'étaient pas rapprochées, signale-t-elle. A l'hôpital, on me dit que ce n'est pas pour maintenant. »

La petite Anastasya pointera pourtant le bout de son nez quelques heures plus tard. Pas à la maternité mais dans son appartement d'Allonnes. « La petite est sortie comme une lettre à la poste, lance le papa Alexis Rousseau. Heureusement, elle a crié tout de suite et j'ai senti toute la pression retomber. J'ai suivi les instructions des pompiers, je l'ai enroulée dans une serviette et je l'ai posée sur le ventre de sa maman. »

