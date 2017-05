Allonnes Pour ces mineurs, une dernière chance avant la prison

0

Créé en 2005, le centre éducatif fermé (Cef) de La Rouvellière peut accueillir douze jeunes hommes de 16 à 18 ans dont « un jeune radicalisé ou en voie de radicalisation », détaille Hayat Hariri, la directrice depuis décembre.

Ces jeunes ont commis des vols, des violences ou parfois des crimes. Ils se trouvent au Cef dans le cadre d'un contrôle judiciaire pendant l'instruction, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une libération conditionnelle ou d'un aménagement de peine. Ils restent sur place pour une durée de six mois, qui peut être renouvelée.

La journée, ils participent par petits groupes à des ateliers pédagogiques (arts plastiques, sports, menuiserie, espaces verts, soudure, travail de la terre ou du fer…). Les jeunes travaillent également avec un enseignant. Au bout d'un mois et demi, ils peuvent être amenés à effectuer des stages.

« Notre objectif est de leur permettre de sortir du passage à l'acte et de construire leur avenir », précise la directrice. « On veut favoriser l'insertion professionnelle et restaurer le lien familial. »

