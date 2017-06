Allonnes Incendie au Portugal : le message de soutien du conseil municipal

0

Le Conseil municipal d’Allonnes a envoyé un message de soutien aux associations Les Lusitanos et Les Gazelles du Dessert suite au terrible incendie qui a frappé le Portugal ce week-end.

Un feu de forêt, qui a rappelons-le ravagé une vingtaine de villages et causé de nombreuses victimes.

« Les élus du conseil municipal d’Allonnes et moi-même nous associons à la douleur de la communauté portugaise », indique le maire Gilles Leproust. « Nous sommes émus en pensant à cette tragédie humaine qui a frappé le Portugal ce week-end. Nous restons choqués face à ces images d’un véritable enfer de feu qui a ravagé une vingtaine de villages et face à ces trop nombreuses victimes qui ont cruellement péri dans la tempête de feu », poursuit-il. « Nous souhaitons de tout notre cœur que le Portugal et le peuple portugais puissent surmonter leur douleur. Sachez que nous restons à votre disposition », conclut-il.