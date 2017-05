Allonnes Immersion dans la blanchisserie du Centre hospitalier [Vidéo]

0

Retrouvez dans « Le Maine Libre » du mercredi 24 mai, le 3e volet consacré au Centre hospitalier du Mans. Aujourd'hui découvrez la blanchisserie de l'hôpital où les agents traitent chaque jour du lundi au vendredi 10,8 tonnes de linge en moyenne : une usine high-tech.

Découvrez également le métier de vaguemestre. Ils sont trois au centre hospitalier du Mans et ont pour mission de traiter le courrier interne et externe à l'arrivée et au départ de l'hôpital. Pas une mince affaire…

L'hôpital est le premier employeur de la Sarthe et comptait 4 506 professionnels en 2016. Nombre de patients, de consultations, de repas servis, de naissances, de tonnes de déchets par an : les chiffres d'une ville dans la ville à découvrir dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce mercredi 24 mai.