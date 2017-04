Allonnes « Ils ont surgi et nous ont frappés à coups de barres de fer »

0

Il était aux alentours de 18 h 30, samedi. Il n'y avait plus grand monde sur la place commerçante du Mail, à Allonnes.

Mais quelques personnes étaient encore attablées à la terrasse d'un café quand un groupe de jeunes hommes a fait irruption.

« Je jouais aux cartes avec un ami », raconte un garçon de 17 ans.

« Et là, des gars ont surgi et ont commencé à agresser les gens. Certains se sont réfugiés dans le café. Moi je suis resté mais j'ai pris un coup de batte de base-ball et je suis parti en courant. »

À une centaine de mètres de là, sur l'avenue Charles-de-Gaulle au pied de la tour Étoile, il tombe au sol.

Et là, une partie de la quinzaine d'agresseurs, qui agissent tous à visages découverts, s'acharnent. Avec ce qui ressemble à des barres de fer et des battes de base-ball.

Lire le témoignage des deux victimes et le point sur l'enquête ce mardi dans « Le Maine Libre »

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone