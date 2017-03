Allonnes Il découvre une carabine et des objets volés dans sa caravane

0

Drôle de découverte pour cet habitant de la partie rurale d'Allonnes.

Le 14 février dernier, il découvre dans sa caravane, qu'il n'utilise plus depuis longtemps, une carabine et divers objets qui ne lui appartiennent pas. Prévenus, les policiers manceaux relèvent des empreintes, qui leur permettent d'identifier deux jeunes hommes et d'établir que les objets proviennent de pavillons cambriolés à Allonnes.

La suite des investigations permet de cibler trois autres individus impliqués dans des cambriolages commis dans des pavillons du même secteur géographique, en zone gendarmerie. Au total, cinq hommes sont identifiés. Quatre d'entre eux sont interpellés mardi dernier. Le cinquième, incarcéré depuis quelques semaines après un flagrant délit de vol, est également entendu dans le cadre d'une garde à vue.

Les cinq hommes, des Allonnais âgés de 18 à 21 ans, sont suspectés d'être les auteurs d'au moins six cambriolages, tous commis du 30 janvier au 14 mars, en journée, dans des pavillons en l'absence de leurs occupants : à Allonnes, Louplande, Spay, Fillé. Mais tous ne reconnaissent pas les faits malgré les éléments de preuves.

Seule une petite partie des objets volés (consoles de jeux, téléphones portables, appareils photos, bijoux, etc.) a été retrouvée.

Les cinq seront jugés ce vendredi en comparution immédiate.