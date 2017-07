Allonnes Homme défenestré : un an et deux ans de prison ferme

0

Un homme de 27 ans et une femme de 23 ans étaient jugés ce mardi dans le cadre d’une comparution immédiate dans l’affaire de la défenestration d’Allonnes.

Les faits ont eu lieu dans la nuit du 11 au 12 juillet.

La victime, un homme de 18 ans, avait été défenestrée du 2e étage. Il avait atterri sur le balcon en dessus. Il s’en sort avec 15 jours d’ITT.

L’homme a été condamné à trois ans de prison dont un an avec sursis et la femme à 18 mois de prison dont six mois avec sursis. Tous les deux sont maintenus en détention.

