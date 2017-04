Allonnes Bigot Fleurs cultive chaque année 3 millions de brins de muguet

0

L'entreprise familiale Bigot Fleurs, située à Allonnes, a connu une pic d'activités ces deux dernières semaines avec la cueillette du muguet.

Trois millions de brins ont été cueilli et un million de bouquets composés.

Ici, les années passent mais ne se ressemblent pas. « C’est l’exact contraire de la situation que nous avons connue l’an dernier », confirme Nicolas Bigot.

L’hiver trop doux et un mois d’avril très froid avaient retardé la floraison. Cette année, les saisonniers étaient dans le champ dès le 16 avril.

« Nous avons eu un mois de mars et une fin février très doux. Le muguet a poussé beaucoup plus vite. Heureusement, nous avons des méthodes pour maîtriser la floraison. Nous avons couvert à partir de la mi-février avec des bâches blanches, pour éviter à la chaleur de rentrer et ainsi ralentir la pousse. »

