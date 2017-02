Allonnes Besoin de main-d’œuvre pour la saison du muguet

0

La saison du muguet devrait démarrer autour du 12 avril pour l’entreprise allonnaise Bigot fleurs.

L’entreprise aura besoin de 250 cueilleurs et 50 façonneurs la semaine du 17 au 23 avril (offre 050 MXZS, ouvert aux étudiants et mineurs de 16 ans révolus) et de 180 conditionneurs de bouquets sur machine en équipe (18 ans révolus) du 17 au 30 avril (offre 050 MYJZ).

C’est l’agence Pôle Emploi Le Mans Gare qui assurera la pré-sélection des candidatures. Il faut postuler en appelant Pôle emploi au 02 43 41 54 53 entre le 6 et le 15 mars de 9 à 12 heures uniquement (ne pas appeler l’entreprise).