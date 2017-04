Affaire Troadec Le suspect très bavard devant les juges

0

Le beau-frère reconnaît toujours les quatre meurtres mais il conteste la préméditation.

Hubert Caouissin a parlé. Beaucoup.

Ce jeudi, cet homme de 46 ans, soupçonné d’avoir tué la famille Troadec le soir du 16 février, à Orvault, a passé six longues heures dans le bureau des deux juges nantais chargés d’instruire le dossier.

Les magistrats pensaient que ce premier interrogatoire depuis la mise en examen du suspect, le 6 mars, pour « assassinats », durerait trois heures. Tout au plus. C’était sans compter « le grand souci du détail » d’Hubert Caouissin.

Ce jeudi pourtant, au quatrième étage du palais de justice de Nantes, seuls les faits commis à Orvault ont été abordés. Le transport des corps et leur démembrement à Pont-de-Buis, dans le Finistère, ne l’ont pas été. Ils le seront plus tard, à l’occasion d’un nouveau rendez-vous judiciaire, qui pourrait être fixé en mai.

Ce jeudi donc, le suspect a été entendu sur la seule soirée du 16 février, mais de manière très détaillée. « Et il a participé activement à la discussion », indiquent ses avocats, Me Thierry Fillion et Me Patrick Larvor. « Il s’est montré très précis dans ses réponses. Il avait visiblement besoin de s’exprimer ».

