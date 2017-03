Affaire Troadec La mère parle des lingots et des pièces d'or (Le Parisien)

La mère de Pascal et Lydie Troadec, 49 ans et 47 ans, le frère et la sœur au cœur de la tragédie qui s’est nouée la nuit du 16 au 17 février à Orvault (Loire-Atlantique), témoigne pour Le Parisien/Aujourd'hui en France ce jeudi.

La septuagénaire, qui a depuis recueilli son petit fils de huit ans (l'enfant des deux mis en examen), confie aux journalistes du Parisien qu'un trésor en lingots et pièces d'or ,«subtilisé» par Pascal à la mort de son père en 2009, est à l'origine de tout.

« Cet or a brisé notre famille », raconte-t-elle à nos confrères. Il s'agit « de lingots et pièces d'or que mon mari avait caché dans le garage de notre maison», reprend la septuagénaire. Un trésor découvert en 2006 lorsque son défunt mari, ex-artisan-plâtrier, avait effectué des travaux chez une locataire dans le Finistère.

La septuagénaire précise que l'entente entre la victime et le couple mis en examen n'a jamais été bonne.

Rappelons que Hubert Caouissin a déclaré aux enquêteurs avoir tué Pascal et Brigitte Troadec, 49 ans, et leurs deux enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans, le 16 février dans leur domicile à Orvault, à côté de Nantes. Il a été mis en examen et écroué lundi soir pour "assassinats" et "atteinte à l'intégralité d'un cadavre". Sa compagne, Lydie Troadec, sœur du père de famille assassiné, a quant à elle été mise en examen et écrouée pour "modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavres".