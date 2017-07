Affaire Troadec La compagne du suspect remise en liberté

0

Information "Presse Océan"

Lydie Troadec, la compagne d'Hubert Caouissin, a été remise en liberté, "ces jours derniers", a-t-on appris de source proche du dossier, ce mercredi matin.

Cette mère de famille de 47 ans, sans antécédent judiciaire, avait été mise en examen pour "recel de cadavre" et "modification des lieux d'un crime", après les meurtres de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte Troadec, à Orvault, le 16 février.

Ces deux délits lui font encourir une peine maximale de trois ans de prison.

"Dans ce cas précis, la loi prévoit que la durée de détention maximale n'excède pas quatre mois", rappellent les avocats de la mise en examen, Me Alexis Crestin et Me Loic Cabioch. "Les juges ont donc appliqué la loi".

Lydie Troadec fera cependant l'objet d'un contrôle judiciaire strict, qui lui interdit de paraître dans les communes où résident les parties civiles ainsi qu'à Orvault, où les meurtres ont été commis. Tout contact avec les médias lui est par ailleurs interdit.

Cette femme est retournée vivre en Bretagne, dans un lieu que ses avocats souhaitent garder secret.

Son petit garçon de huit ans est toujours placé dans un foyer.

Hubert Caouissin, mis en examen pour "assassinats", reste quant à lui en détention. Sa compagne et lui n'ont pas le droit de communiquer entre eux.