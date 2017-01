0

Ce jeudi matin, au lendemain de l’ouverture d’une enquête préliminaire pour « détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits » concernant la rémunération de Penelope Fillon en tant qu’assistante parlementaire et salariée de la Revue des deux mondes, Bruno Retailleau était l’invité d’Europe 1.

Le président de la région des Pays de la Loire (Les Républicains) et coordinateur de la campagne de François Fillon, répondait aux questions de Thomas Sotto.

Sur le rôle de Penelope Fillon, Bruno Retailleau explique qu’elle avait « un rôle de conseillère, de petite main », et affirme disposer de « nombreux témoignages de Sarthois qui s’adressaient à elle directement ».

Bruno Retailleau a annoncé que l’avocat de François Fillon allait « dans la journée se déplacer [au bureau du procureur] avec un certain nombre de pièces ». « Nous donnerons très vite à la justice l’ensemble des éléments ».

Le président de la Région est formel : « Cette affaire fera pschitt ».

Et sur le fait de confier un poste d’assistant parlementaire à un membre de sa famille, ce qui est parfaitement légal, Bruno Retailleau précise que « c’est une pratique qui concerne une centaine de parlementaires » parce qu’« à un moment donné, on n’arrive plus à distinguer, c’est un problème d’ailleurs, la vie privée, la vie publique, le travail, le repos ».

