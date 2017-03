Affaire Fillon Stéphane Le Foll : « Il faut respecter nos institutions »

1

Au lendemain des déclarations de François Fillon à l'encontre des juges, le ministre de l'agriculture, porte-parole du gouvernement, et candidat à sa réélection aux législatives dans l'ancienne circonscription de François Fillon, réagit aux propos du candidat de la droite à la Présidentielle.

« Il est légitime que chacun puisse se défendre mais on ne peut pas attaquer la justice ou remettre en cause son indépendance. Mettre en cause une institution n'est pas souhaitable surtout quand on se présente à la magistrature suprême » a-t-il confié au Maine Libre jeudi matin.

« J'accepte et je comprends que chaque citoyen, et particulièrement les hommes politiques, puissent se défendre et puissent argumenter, c'est tout à fait légitime. Et en même temps, on ne peut pas remettre en cause ceux qui sont chargés de juger au nom du peuple français. Il faut respecter nos institutions ».