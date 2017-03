Affaire Fillon Rassemblement au Trocadero dimanche : objectif 45 000

0

Ce dimanche à 15 heures, le (toujours) candidat LR à la présidentielle a donné rendez-vous à tous ces soutiens. Un rendez-vous qu’on peut imaginer à quitte ou double.

En pleine tempête, avec plus de cent désistements dans son propre camp depuis l’annonce de sa convocation devant les juges en date du 15 mars en vue d’une possible mise en examen, François Fillon résiste et maintient sa candidature.

François Fillon l’a répété : dorénavant, il s’en remet au « seul jugement du suffrage universel ».

Dès lors, le rassemblement de ce dimanche a comme des airs de tour préliminaire... Mais à quel niveau pourra-t-on parler de succès ?

Pierre Danon, le directeur adjoint de la campagne, a fixé la barre à 45 000 ce samedi matin sur France Info. « Il faut remplir la place du Trocadéro, ce qui correspond à environ 45 000 personnes ».

Pierre Danon a précisé qu’une centaine de cars partiront de province, faute d’argent pour en avoir plus.

En Sarthe, deux cars de sympathisants prendront le départ dimanche matin.