Affaire Fillon Penelope Fillon sort de son silence et se confie au JDD

Orwellement vôtre

On pourrait se réjouir en pensant que les magouilles sont enfin sanctionnées.

cependant je me pose plusieurs questions:

Je vois de plus en plus dans les petites communes, des élues, prenant des décisions allant à l'encontre de l'éthique ou de la morale.

Et le pire ils le font le plus souvent inconsciemment !

Pour exemple, prendre une décision favorisant des intérêts particuliers ( pas forcément le leur) au détriment de l'intérêt générale .

il y a tout une éducation à revoir .

Dans les magouilles, gauche comme droites sont concernées.

On peut s'étonner que des faits remontant à 15 ans, on étés gardés au chaud puis ressortent juste pendant les élections.

Encore plus troublant, révélations organisés des journaux récemment renfloués par le gouvernement PS...

On peut s'étonner aussi, des fuites en provenance de Bercy ( ancien poste de Macron ) concernant des informations personnels de Fillon .

Ce même Macron, qui bénéficie de 4 fois plus d'audience dans les média que les autres candidats...

Comme le disait certains ministres PS, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour liquider la droite.

Pour une fois, ils vont peut être tenir leurs promesses!