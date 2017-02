Affaire Fillon L'embarras de la maire de Louailles [Vidéo]

0

Fidèle de François Fillon, Martine Crnkovic témoignait ce jeudi soir dans le reportage de l'émission Envoyé Spécial consacrée à « l'affaire Fillon ».

Se disant surprise d'apprendre que Penelope Fillon avait été rémunéré comme attachée parlementaire « parce que je ne me suis jamais posé la question, je n'ai pas été curieuse de ça », la vice-présidente de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe confie avoir vu souvent Penelope Fillon, « je la connais bien parce que je l'ai vue souvent mais j'avais plus souvent affaire à François parce qu'il essayait d'être toujours ici quand on avait besoin de lui sur le terrain ».

À la question « est-ce que c'est elle qui le remplaçait quand ce n'était pas le cas ? », Martine Crnkovic botte en touche, visiblement mal à l'aise. « Peut-être... Je ne sais pas... Je ne peux pas dire, je ne me souviens pas ».

« Je trouve qu'en ce moment , je gagne plutôt bien ma vie [3 000 € selon le journaliste d'Envoyé spécial] parce que j'ai gagné beaucoup moins dans ma vie parfois. Je fais tout ce que je peux pour que l'argent public que je reçois ne soit pas gâché, je fais tout ce que je peux pour le mériter », confie l'élue sarthoise, avant de lâcher : « maintenant, j'espère qu'elle l'a mérité aussi. J'attends qu'on me dise ce qui s'est passé ».

Martine Crnkovic répète, très émue. « J'espère qu'elle l'a mérité ». Si ce n'est pas le cas, « bien sûr que je serais déçue ».