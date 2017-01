Affaire Fillon Le maire de Sablé entendu mercredi par les enquêteurs

0

Le maire LR de Sablé-sur-Sarthe et député européen, Marc Joulaud, ancien employeur de Penelope Fillon et lui-même ex-assistant parlementaire et ancien suppléant de François Fillon, sera entendu mercredi par les enquêteurs, a indiqué mardi à l'AFP la mairie de Sablé-sur-Sarthe.

Dans le cadre de l'enquête ouverte la semaine dernière, à la suite des révélations du Canard enchaîné, les enquêteurs cherchent à déterminer si Penelope Fillon a effectivement exercé une activité pendant les années où elle a été rémunérée en tant qu'assistante parlementaire de son mari, puis de M. Joulaud quand M. Fillon était au gouvernement ou à Matignon.

AFP

