Affaire Fillon La justice sollicite les journaux sarthois

1

Ce mercredi matin, la rédaction du « Maine Libre » a reçu un courrier du cabinet du juge Serge Tournaire, juge d’instruction au pole financier du tribunal de grande instance de Paris, en charge de l’information judiciaire ouverte contre François et Penelope Fillon et Marc Joulaud.

La justice demande au « Maine Libre », ainsi qu’à d’autres journaux sarthois, de fournir « tout article publié par votre journal évoquant Mme Penelope Fillon et notamment tout article relatant sa participation à des événements locaux (inaugurations, cérémonies officielles, visites d’hôpitaux, de maisons de retraite, vernissages, concours divers, etc.) publié entre 1998 et 2016 ».

La justice cherche ainsi des preuves de l’implication locale de Penelope Fillon en tant qu’assistante parlementaire de son mari puis de Marc Joulaud.

L’information judiciaire concerne notamment des faits de détournements de fonds publics, escroquerie aggravée, trafic d’influence, abus de biens sociaux.