Affaire Fillon La justice dément la garde à vue de Penelope Fillon

Mediapart, via le compte twitter de son journaliste, Michel Deléan, dément l’information divulguée par une source proche du parti Les Républicains, et révélée quelques minutes plus tôt, selon laquelle l’épouse de François Fillon aurait été placée en garde à vue ce mercredi.

Le journal numérique réfute également l’organisation de perquisitions au domicile du couple Fillon.

Toujours sur la base de sources judiciaires, Mediapart confirme en revanche la convocation de François Fillon par le juge en vue d’une possible mise en examen.

L’ancien Premier ministre doit s’exprimer devant les médias à 12 heures ce mercredi.

Rectificatif: la GAV de Penelope #Fillon annoncée par une source proche de LR est démentie catégoriquement de source judiciaire. Twit pcdt.

Suite rectificatif : la perquisition #Fillon annoncée par une source proche LR est aussi démentie de source judiciaire. Cf twits précédents.

Convocation de François #Fillon en vue mise en examen confirmée de source judiciaire.

En résumé, la seule info confirmée à ce stade est la convocation de François #Fillon par le juge #Tournaire aux fins de mise en examen. — Michel Deléan (@michel_delean) 1 mars 2017

Mea culpa, donc. Un Twit trop rapide sur la foi d'une info donnée par une excellente source.