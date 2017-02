Affaire Fillon Exclusif : l'ex-assistante Jeanne Behre-Robinson témoigne

forhand

Il encaisse l'argent pour toute la famille, tient bien serrés les cordons de la bourse et implique son entourage qui se retrouve "supposés" être bénéficiaires de versements de salaires mirobolants.

Madame qui s'ennuie tellement, qu'elle retourne s'inscrire à l'université, était ainsi payée en tant qu'assistante plus cher que l'homme qu'elle était supposée assister.

Et des gens soutiennent ce type ? A ce point là c'est de la complicité !