Affaire Fillon En Sarthe, "une fidélité sans faille"

patrick.baptis

Non, il n'y a pas de fidélité indéfectible pour Fillon dans la Sarthe . A Sablé et communes du sud sarthe oui, mais Sablé n'est pas toute la Sarthe. Pour ma part, je ne lui fait pas confiance, car quelqu'un qui vient vous dire comment travailler, combien de temps, et qui n'a jamais travaillé de sa vie, c'est un peu fort de café. Cet homme, depuis 40 ans vit grace aux deniers de l'Etat, car il n'a touché que des indemnités (maire -député maire - sénateur, puis premier Ministre et j'en oublie) alors qu'il ne vienne pas nous dire se qu'il faut faire, il est très mal placé.