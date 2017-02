fifi72

Affaire Fillon En Sarthe, "une fidélité sans faille" pour les parlementaires et élus de son camp mais un gros doute s'installe parmi ses électeurs. Devant les témoignages qui s’accumulent contre lui, l'opinion des sarthois mais aussi celle des français plaide de moins en moins en sa faveur. Je comprend pourquoi que certains élus, dont des députés LR, commencent a s'inquiéter pour la suite des événements, ne restant que peu de semaines avant le premier tour de la présidentielle.

Emplois fictifs ou pas, il reste que dans l'esprit des électeurs, les rémunérations versés aux membres de sa famille sont totalement indécentes surtout lorsque le candidat Fillon (qui n'a jamais travaillé) demande encore plus de sacrifices a l'ensemble de la population et particulièrement aux travailleurs alors que lui même et sa famille vivent dans l'opulence sur le dos des contribuables.

Il y a l'aspect juridique mais aussi moral dans cette affaire et même si la justice ne le sanctionne pas, la moralité ne peut accepter une telle dérive surtout lorsque l’homme prône ses valeurs a plus de justice sociale et son attachement a la religion catholique.