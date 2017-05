Le Mans A11 : fermeture partielle des échangeurs du Mans Ouest et du Mans sud

0

Vinci Autoroutes a entrepris la rénovation de 40 km de chaussées sur l'A11 entre Le Mans Ouest (n° 8) et Sablé-sur-Sarthe (n° 10).

Ce chantier nécessite la fermeture partielle des échangeurs du Mans Ouest (n° 8) et du Mans Sud (n° 9) du lundi 29 mai au vendredi 2 juin.

Deux mois et demi seront nécessaires pour achever les travaux de rénovation entamés à la mi-avril et qui dureront jusqu’à la fin juin. Des travaux opérés dans les deux sens de circulation entre l’échangeur du Mans ouest (n° 8) et celui de Sablé-sur-Sarthe (n° 10) sur l’Autoroute A11.

L’échangeur du Mans Sud sera en partie fermé de 7 h à 21 h à compter du lundi 29 mai.

Quant à l’échangeur du Mans ouest, il sera partiellement condamné de 20 h à 6 h à partir du mercredi 31.