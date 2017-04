24 Heures motos La Yamaha n°7, moto la plus rapide de ce jeudi

0

Après les essais libres ce jeudi matin, les 180 pilotes engagés aux 24 Heures motos ont participé à la première séance d’essais qualificatifs entre 15h40 et 17h30.

Le principe : les trois pilotes des 60 teams ainsi que le pilote de réserve effectuent chacun leur tour une séance d’essais chronométrés. C’est la moyenne des meilleurs temps réalisés par les trois pilotes officiels qui sert pour le classement.

Et ce jeudi, c’est la Yamaha n°7 du Yart qui a été la plus rapide, devant la Yamaha GMT94 n° 94 et la BMW Tecmas n° 9. Le Sert est 5e.

Le pilote le plus rapide des essais qualificatifs est Broc Parkes, de la Yamaha n°7 : c'est le seul à être sous les 1'36'' avec un chrono de 1'35''966'''.

Les cinq motos les plus rapides après la séance d’essais des trois pilotes :

1- Yart - Yamaha n° 7

2- GMT94 Yamaha n° 94

3- Tecmas BMW n° 9

4- Team SRC Kawasaki n° 11

5- Suzuki Endurance Racing Team n° 1

Prochaine séance qualificative ce vendredi de 10h10 à 12 heures. Le temps de référence sera établi avec la moyenne des deux séances d’essais.

