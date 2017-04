24 Heures motos Chrono, show, expo et ouverture des stands [PROGRAMME]

0

Après les premiers tours de piste jeudi, la journée de ce vendredi est marquée par la 2e séance d'essais qualificatifs. Le point sur les rendez-vous du jour et ceux du week-end.

+ La Yamaha n°7, moto la plus rapide de ce jeudi

VENDREDI

- Coupe Sportwin : essais qualificatifs 2 de 9h30 à 9h55. C’est la première fois que les 24 Heures Motos accueillent cette coupe, réservée aux machines bi-cylindres prototypes ou proches de la série (600 à 1250 cm3).

- 24 Heures Motos : 2e séance d’essais qualificatifs de 10h10 à 12 heures. Un classement sera établi avec les meilleurs temps réalisés sur les deux séances par chacun des pilotes. C'est cette moyenne par équipe qui détermine la grille de départ.

- Women's Cup - Série 1 : essais qualificatifs 2 de 14 heures à 14h25. La women’s cup a été créée en 2016 et regroupe des compétitrices novices et chevronnées. Motos de 600 à 1000 cm3.

- Side-car : essais qualificatifs 1 de 14h35 à 15h05. Une épreuve toujours spectaculaire, avec deux hommes par engin : un « singe » chargé d'équilibrer le side-car et le pilote.

- Women's Cup - Série 2 : essais qualificatifs 2 de 15h20 à 15h45.

- Coupe Sportwin : course 1 de 15h55 à 16h25.

- Side-car : essais qualificatifs 2 de 16h35 à 17h05.

- Women's Cup : course Finale B de 17h20 à 17h50.

- Exposition « Japanese at Le Mans » : de 13 à 20 heures. Pour la 40e édition des 24 Heures Motos, l’exposition est consacrée à quatre grandes marques de motos japonaises victorieuses au Mans : Kawasaki, Honda, Suzuki et Yamaha. A voir au club VIP n° 1, dans le village.

- Lady Bike - La moto au féminin : de 14 à 19 heures. Espace entièrement dédié aux femmes, avec un univers beauté (maquillage, coiffure, beauté des mains, espace détente), exposition de motos aux lignes féminines...

- Découverte des stands et du paddock : de 18h30 à 20 heures. Le rendez-vous remporte toujours un grand succès, et offre l’occasion de rencontrer les acteurs des 24 Heures motos et de repartir avec des autographes ou une photo souvenir.

- Fête foraine : de 19 heures à minuit

- Show mécanique : de 20h30 à 22 heures sur la ligne droite des stands. La 40e édition des 24 Heures motos sera marquée par la présentation d’un show complètement repensé, avec les cascadeurs du Motor Show Cascadeur.

SAMEDI

- Coupe Sportwin : course 2 de 9 heures à 9h30. C’est la première fois que les 24 Heures Motos accueillent cette coupe, réservée aux machines bi-cylindres prototypes ou proches de la série (600 à 1250 cm3).

- Lady Bike - La moto au féminin : de 9 à 19 heures. Espace entièrement dédié aux femmes, avec un univers beauté (maquillage, coiffure, beauté des mains, espace détente), exposition de motos aux lignes féminines...

- Exposition « Japanese at Le Mans » : de 10 à 23 heures. Pour la 40e édition des 24 Heures Motos, l’exposition est consacrée à quatre grandes marques de motos japonaises victorieuses au Mans : Kawasaki, Honda, Suzuki et Yamaha. A voir au club VIP n° 1, dans le village.

- Warm Up 24 Heures Motos : de 10h05 à 10h50. C’est l’ultime séance d’essai avant le départ des 24 Heures Motos.

- Side-car : course de 11h05 à 11h50. Une épreuve toujours spectaculaire, avec deux hommes par engin : un « singe » chargé d'équilibrer le side-car et le pilote.

- Show mécanique de 11h25 à 12h25. Le show mécanique du vendredi soir sera de nouveau jouer sur le circuit de Maison Blanche.

- Women's Cup : course Finale A de 12h05 à 12h35. La women’s cup a été créée en 2016 et regroupe des compétitrices novices et chevronnées. Motos de 600 à 1000 cm3.

- 24 Heures Motos : hommage à Anthony Delhalle à 13h30, suivi, à 14 heures, de la procédure de départ. Départ à 15 heures.

- Show mécanique : de 18h45 à 19h50 sur le circuit de Maison Blanche.

- Fête foraine de 19 heures à minuit.

- Concert de Matmatah de 21h30 à 23 heures. Scène installée au cœur du village, en face du Restaurant de la Courbe.

DIMANCHE

- Exposition « Japanese at Le Mans » de 9 à 15 heures. Pour la 40e édition des 24 Heures Motos, l’exposition est consacrée à quatre grandes marques de motos japonaises victorieuses au Mans : Kawasaki, Honda, Suzuki et Yamaha. A voir au club VIP n° 1, dans le village.

- Lady Bike - La moto au féminin de 9 à 14 heures. Espace entièrement dédié aux femmes, avec un univers beauté (maquillage, coiffure, beauté des mains, espace détente), exposition de motos aux lignes féminines...

- 24 Heures Motos : arrivée à 15 heures.

TARIFS

Enceinte générale de jeudi à dimanche : 68 €.

Enceinte générale dimanche : 40 €.

CIRCULATION

Le plan de circulation est activé dès le vendredi 14 avril 8 heures jusqu’à dimanche 18 heures. La RD139 (bd des Italiens) est privatisée et réservée à l’accueil des spectateurs entre le giratoire du Fresne et la rue du Panorama. La RD92 (Arnage-Ruaudin) est à sens unique entre la ZAC du Cormier et le giratoire du Fresne.

La vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h sur la RD323 (déviation sud-est) entre l’aérodrome et le Tertre Rouge, sur la RD338 (Hunaudières) entre le Tertre Rouge et la ZAC du Cormier, et sur la RD92 entre la ZAC du Cormier et le giratoire du Fresne.