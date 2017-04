24 Heures motos La Yamaha 7 en tête après trois heures de course

0

Après 3 heures de course, pas de changement en tête de la course avec dans l'ordre, la Yamaha 7, la Kawasaki 11 du team SRC, la Yamaha 94 et la Suzuki 1 du Sert en 4e position.

Premier abandon peu avant 16h30 avec la Suzuki 67 du Starteam. Après 1h30 de course, la Yamaha 7 est en tête suivie par la Kawasaki 11 du team SRC et la Yamaha 94. La Suzuki 1 du Sert pointe à la 4e position.

Les motos ont pris le départ de la 40e édition des 24 Heures motos à 15 heures ce samedi, sous un ciel plutôt menaçant.

