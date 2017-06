24 Heures Hugues de Chaunac, la gagne pour moteur

0

Reconnu par ses pairs, le patron d'Oreca, écurie française, est un travailleur hors norme, poussé par un esprit de compétition né avec la découverte du pilotage. Le monde entier a découvert cet homme en larmes l'année dernière sur les paddocks des 24 Heures du Mans. Hugues de Chaunac venait de voir son « rêve de remporter à nouveau les 24 Heures avec un grand constructeur » partir en fumée.

La voiture Toyota, annoncée gagnante, est tombée en panne à trois minutes de la fin. « J'y ai cru. Le ciel m'est tombé sur la tête. Comme je vis toutes les courses avec émotions, cela a été un choc très fort », confie-t-il.

Ce dernier vit chaque compétition avec la même intensité. « Je l'ai vu fondre en larmes en 2011 quand on a remporté les 12 Heures de Sebring. J'ai ressenti toute l'importance qu'il accordait à son métier », confirme Nicolas Lapierre, pilote Toyota, qui a envie d'apporter sa revanche à son mentor.

Hugues de Chaunac fait prendre des « virages à son entreprise » ou s'avoue « simple passager à côté des ingénieurs pendant les courses »… Le patron d'Oreca vibre pour les voitures depuis plus de quarante ans et cela s'entend. Quand un profane de l'automobile se penche sur ces quatre décennies, il peut facilement s'y perdre. Pourtant, en y regardant de plus près, l'homme a mené sa carrière sans sortie de route. Du jeune pilote au grand chef d'entreprise, il a procédé par étape par étape et a su conduire de nombreux jeunes talents à la victoire.

