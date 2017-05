24 Heures du Mans Un circuit sous surveillance

0

Fluidité et sécurité obligent, la logistique est une mission centrale dans la préparation de l'épreuve des 24 Heures du Mans. Thomas Perrin, dirigeant de la société Ievent motorsport explique pourquoi.

Si la course du mois de juin ne dure que 24 heures, les préparatifs et le démontage demandent beaucoup plus de temps. Depuis le 22 mai, c'est-à-dire le lendemain du Grand Prix de France moto, on s'active sur le circuit pour que cette année encore les 24 Heures du Mans soient un grand rendez-vous sportif et festif.

Nouveauté cette année : une logistique encore mieux pilotée et sous contrôle.

La nouvelle mission des équipes de Thomas Perrin, c’est le contrôle des entrées pour chaque livraison.

