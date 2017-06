24 Heures du Mans Toyota met fin à la polémique avec Vincent Capillaire

Grande perdante des 24 Heures du Mans le week-end dernier, l'écurie Toyota a tenu à mettre un terme à la polémique du fameux pouce levé du pilote manceau Vincent Capillaire.

" Toyota Gazoo Racing peut confirmer qu'il a reçu des excuses de Vincent Capillaire au sujet de son geste pendant les 24 Heures du Mans. Nous avons pleinement accepté ses excuses et reconnaissons que son geste sportif n'a jamais eu pour but de causer des conséquences négatives pour notre voiture n° 7. Nous restons en bons termes avec Vincent et nous considérons que la question est maintenant close ", a indiqué la firme japonaise dans un communiqué officiel.