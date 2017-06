24 Heures du Mans Toyota confirme : « Nous reviendrons »

Donné favori avant la course, Toyota n’est parvenu à placer qu’une seule voiture au classement général, à la 9e place. Les deux autres ont abandonné durant la nuit, sur la piste.

Ce dimanche après-midi, la Porsche victorieuse venait tout juste de passer la ligne d’arrivée, que sur son profil Twitter, Toyota annonçait son retour : « Vous ne choisissez pas de gagner Le Mans, Le Mans vous choisit. Nous espérons qu’un jour il nous choisira. Nous reviendrons ».

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

You don’t choose to win Le Mans, Le Mans chooses you. We hope one day it will choose us. We’ll be back. pic.twitter.com/cf3C6Xxnab

— TOYOTA WEC Team (@Toyota_Hybrid) 18 juin 2017