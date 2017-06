24 Heures du Mans Toyota bat le record du tour

Après une interruption suite à la sortie de piste de la Ligier 33, les essais qualificatifs ont repris peu après 20 heures ce jeudi.

La Toyota n°7 était la première à s’élancer, Kamui Kobayashi au volant. La piste était donc dégagée. A 20h16, coup de tonnerre : les écrans ont affiché 3’14’’791.

C’est tout simplement le record du circuit depuis que celui-ci a des chicanes. Le précédent record du circuit dans sa configuration actuelle remontait à 2015 avec le 3'16''887 de Neel Jani sur Porsche. Dans la période sans chicane, la Porsche 917 avait réalisé un 3'13''060 en 1971. On s'en rapproche...

On savait les Toyota rapides, elles ne déçoivent pas.

Regardez les vidéos (FIA WEC) :

La Toyota a en même temps battu le record de la vitesse moyenne sur un tour avec 251 km/h.

REPLAY PART 2: how @kamui_kobayashi smashesd track record during #LeMans24 Qualifying Session 2. @Toyota_Hybrid #WEC pic.twitter.com/mMIKxV86UD

3:14.791! #7 @Toyota_Hybrid @kamui_kobayashi just did the best time ever around #LeMans24