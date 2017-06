24 Heures du Mans Tous les horaires du pesage

0

Les vérifications techniques et administratives des 24 Heures du Mans, plus communément appelées « pesage », ont lieu ce dimanche après-midi et toute la journée de lundi place de la République au Mans. Gratuit, ce moment est toujours apprécié du public, qui peut approcher les pilotes et les voitures.

Vous êtes fans de Porsche, vous soutenez Toyota, vous avez craqué pour la ligne des Ford GT, vous êtes un inconditionnel des films de Jackie Chan, vous soutenez les pilotes locaux ? Bref, vous vous voulez savoir quand passent votre voiture et vos pilotes préférés au pesage ? La réponse est ici (vous pouvez zoomer avec le bouton "+" en bas du document) :

Pesage, les 24 Heures sans Audi, les 60 voitures au départ... Retrouvez nos quatre pages spéciales "24 Heures" dans "Le Maine Libre" de ce dimanche 11 juin. A lire en version numérique ici.