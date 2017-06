24 Heures du Mans Thomas Pesquet : "J'aimerais vraiment être là"

0

Retenu au centre européen des astronautes par ses obligations post-mission, l'astronaute Thomas Pesquet qui vient de passer 6 mois dans l'espace a adressé un message vidéo aux 24 Heures du Mans.

"Il y a quelques semaines, alors que j'étais encore dans l'espace, j'ai aperçu le circuit du Mans depuis le hublot. J'ai tout de suite saisi mon appareil photo et j'ai fait passer le cliché sur les réseaux sociaux", se souvient Thomas Pesquet, avant de regretter : "aujourd'hui, j'aimerais vraiment être là pour le départ de cette course mythique et partager avec vous cette incroyable ambiance. Mais, ma mission n'est pas terminée et je dois encore réaliser plusieurs examens et expériences scientifiques, ici au centre des astronautes".

L'astronaute a ensuite comparé la station spatiale internationale avec les 24 Heures du Mans sur le plan de l'innovation.

"Un peu comme la station spatiale, les 24 Heures du Mans sont le laboratoire de monsieur tout le monde. Nous aussi dans l'espace, on teste des tas de choses pour trouver des solutions aux problèmes terrestres et améliorer la vie des citoyens. Aujourd'hui, je vois que le nouveau réglement des 24 Heures va encore plus loin, en imposant plus de 40% la réduction de consommation d'énergies fossiles. On vise la performance tout en réduisant le recours aux énergies fossiles et aux émissions de gaz toxiques".

Thomas Pesquet en profite pour lancer un message sur la protection de l'environnement. "En s'investissant tous ensemble sur le développement durable, nous avons une chance de rester heureux sur cette belle planète pour que nos enfants et les générations futures puissent continuer d'explorer notre environnement en préservant toutes les espèces qui font sa diversité et tous les paysages qui nourrissent notre émerveillement".

"Je vous souhaite une très belle course", conclut l'astonaute.