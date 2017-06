24 Heures du Mans Essais qualificatifs : Toyota indétrônable ? [Direct]

0

Mercredi soir, la pole provisoire est revenue à la Toyota n°7 avec le chrono de 3’18’’793 réalisé par Kamui Kobayashi. Porsche a terminé la séance avec le 3e temps. Restent deux fois deux heures d’essais qualificatifs ce jeudi (de 19 à 21 heures et de 22 heures à minuit) pour changer la hiérarchie. A suivre ici.

22h22. La Oreca-Gibson n°26 (G-Drive Racing) avec Alexander Lynn au volantbmeilleur temps provisoire en LMP2 avec un chrono de 3'25''352.

22h21. Sortie de piste de la Porsche 911 RSR n°86 (Gulf Racing) en GTE Am.

Sortie de piste pour la Porsche 911 RSR #86 de @Gulf_Racing avec Benjamin Barker au volant #LeMans24 pic.twitter.com/FX9wlqUhsn — 24 Heures du Mans (@24heuresdumans) 15 juin 2017

22h12. En GTE Am, meilleur temps et pole provisoire de la Ferrari n°62 Scuderia Corsa.

22h10. Sortie de piste de la Ligier n°17 Idec Sport Racing au virage d'Arnage : drapeau jaune.

Sortie de piste pour la Ligier JSP217 #17 du @IDECSportRacing #LeMans24 pic.twitter.com/waKDt9xFEm — 24 Heures du Mans (@24heuresdumans) 15 juin 2017

22h08. Kazuki Nakajima au volant de la Toyota n°8 prend la deuxième place provisoire avec un temps de 3'17''128. Soit deux Toyota devant.

22 heures. Troisième et dernière séance qualificative ouverte : les bolides sont sur la piste.

Drapeau vert! C'est parti pour la troisième séance des essais qualificatifs ! #LeMans24 pic.twitter.com/fFpuXso2EX — 24 Heures du Mans (@24heuresdumans) 15 juin 2017

21h23. Après le drapeau rouge, la séance ne reprendra pas. Elle s’achève sur un record qui sera sans doute difficilte à battre. La Toyota n°7 a donc la pole provisoire avec 3’14’’791 devant la Porsche n°1 (3’17’’259) et la Porsche n°2 (3’18’’067).

En LMP2, le podium a changé depuis mercredi. L’Oreca-Gibson n°25 (CEFC Manor TRS Racing) a fait ce jeudi le meilleur temps des essais qualificatifs (3’25’’549) avec Vitaly Petrov au volant. Suivent l’Oreca-Gibson n°38 (Jackie Chan DC Racing) et l’Oreca-Gibson n°24 (CEFC Manor TRS Racing).

En GTE Pro, une Aston Martin en tête, la n°97 (3’51’’860), devant la Ferrari 488 GTE n°51 (AF Corse) et l’Aston Martin n°95.

En GTE Am, la Ferrari 488 GTE n°84 (JMW Motorsport) (3’53’’981) devance l’Aston Martin Vantage n°90 (TF Sport) et l’Aston Martin Vantage n°98 (Aston Martin Racing).

Dernière séance d’essais qualificatifs à 22 heures.

21h20. Grosse sortie de piste de la Ligier-Gibson n°23 (Panis Barthez Compétition) pilotée par Timothé Buret dans le virage du Tertre. Drapeau rouge, essais suspendus. Pas sur que la séance reprenne, avant celle de 22 heures.

Drapeau rouge. La Ligier #23 @PanisBarthez vient de taper le rail juste avant le Tertre Rouge. #LeMans24 pic.twitter.com/ZGkTAuJXRd — 24 Heures du Mans (@24heuresdumans) 15 juin 2017

21h15. A quinze minutes de la pause, pas de changement dans le trio de tête : Toyota n°7, Porsche n°1 et Porsche n°2.

20h56. Sortie de piste de la Ferrari n°60 Clearwater racing à Indianapolis.

20h22. Porsche a baissé ses chronos et s'empare des 2e et 3e places : 3'17''259 pour Neel Jani (Porsche n°1) et 3'18''067 pour Timo Bernhard (Porsche n°2). Encore loin de Toyota...

20h19. En LMP2, Vitaly Petrov sur l'Oreca 25 CEFC Manor réalise le meilleur temps de sa catégorie avec 3'25''549.

20h15. Kamui Tobayashi au volant de la Toyota n°7 vient de pulvériser le record du circuit (depuis qu'il y a des chicanes) : 3'14''711 ! Le précédent record dans la configuration actuelle du circuit remontait à 2015 avec la pole de Neel Jani sur Porsche (3'16''887).

Chez Toyota, c'est la joie !

20h09. Drapeau vert !

Drapeau vert, la séance reprend jusqu'à 21 h 30 #LeMans24 pic.twitter.com/5q86lMIXPm — 24 Heures du Mans (@24heuresdumans) 15 juin 2017

20h07. Les essais n'ont toujours pas repris mais seront prolongés jusqu'à 21h30.

20 heures. Changement de moteur sur la Toyota n°8 en raison d'un problème d'alimentation en huile.

Update: Precautionary engine change on the #8 car due to oil supply issue. #FIAWEC #Toyota #LeMans24 pic.twitter.com/QirPRscdvG — TOYOTA WEC Team (@Toyota_Hybrid) 15 juin 2017

19h54. Les essais devraient reprendre à 20 heures.

19h52. La Ligier 33 Eurasia accidentée dans les Hunaudières a été ramenée à son stand. Le pilote va bien selon son team.

La Ligier JSP217 #33 du @eurasiaracing de retour dans la voie des stands #LeMans24 pic.twitter.com/uxqXK7fCYh — 24 Heures du Mans (@24heuresdumans) 15 juin 2017

19h44. Patrick Dempsey est arrivé sur le circuit.

19h39. La repise des essais est annoncée à 20h15.

Profitons de cette interruption pour faire un point sur les vitesses de pointe de mercredi soir, que vient de dévoiler l'ACO. La Bykolles n°4 (LMP1) est en tête avec une pointe à 340,2 km/h, suivie de la Dallara n°47 de Cetilar (LMP2) à 337 km/h, puis la Porsche 1 et les Toyota 7 et 9 à 334,9 km/h.

19h26. Les rails sont touchés, la réparation risque de prendre du temps.

19h16. Drapeau rouge (séance stoppée) après une sortie de piste d'Erik Maris au volant de la Ligier n°33 Eurasia à la première chicane des Hunaudières.

19h15. La Toyota n° 7 améliore sa pole avec Mike Conway au volant (3'18''651).

19h14. Thomas Laurent prend la tête des LMP2 au volant de l'Oreca Jackie Chan Racing n°38 (3'26''776).

19h06. Après un arrêt sur la piste, la Toyota n°8 a pu repartir... au ralenti direction le stand.

19h05. Face aux stands, le public est plus nombreux ce jeudi que mercredi soir.

19 heures. Drapeau vert, beaucoup de voitures au départ.

Petits échos avant les essais...

- Tous les temps de la Ferrari n°82 (Rizzi Competizione, GTE Pro) de mercredi soir ont été annulés, pour cause de changement de pneus après la fin de la séance et avant de rejoindre le parc fermé.

- L'acteur et patron d'écurie Patrick Dempsey a annoncé sa présence au Mans pour les 24 Heures.

Just made it ! On plane and off to Le Mans ! — Patrick Dempsey (@PatrickDempsey) 14 juin 2017

- Dans l'après-midi de ce jeudi, Bixente Lizarazu était sur le circuit aux côtés de son ancien coéquipier de l'équipe de France de football Fabien Barthez, en vue d'un prochain "Frères de sport" sur l'Equipe 21.

Fabien Barthez, pilote automobile sera mon prochain @Freresdesport et il participe aux @24heuresdumans.

Prochainement sur @lachainelequipe. pic.twitter.com/R1VpdxLxmq — Bixente Lizarazu (@BixeLizarazu) 15 juin 2017





- Pour se remettre dans le bain, voici quelques images des essais qualificatifs de mercredi soir (vidéo FIA WEC)