La 85e édition des 24 Heures du Mans est celle du duel entre Porsche et Toyota. La firme nippone a une revanche à prendre après la panne de sa voiture de tête l’an passé à quelques minutes de l’arrivée, et qui l’avait privé de victoire. Du départ jusqu’à l’arrivée, suivez les moments importants de la course, les sorties de piste, les changements de leader, les classements par catégorie…

19 heures. Le point après quatre heures de course :

LMP1

Toyota TS050 Hybrid n°7

Porsche 919 Hybrid n°1 à 39’’

Toyota TS050 Hybrid n°8 à 59’’

Toyota TS050 Hybrid n°9 à 1’47’’

La Porsche n°2 est toujours à son stand. Elle pointe à la 22e position. LMP2

Oreca-Gibson n°13 (Vaillante Rebellion)

Oreca-Gibson n°31 (Vaillante Rebellion)

Oreca-Gibson n°24 (CEFC Manor TRS Racing) GTE Pro

Ford GT n°66 (Ford Chip Ganassi)

Aston Martin Vantage n°97 (Aston Martin Racing)

Ford GT n°67 (Ford Chip Ganassi) GTE Am

Ferrari 488 GTE n°84 (JMW Motorsport)

Aston Martin Vantage n°98 (Aston Martin Racing)

Ferrari 488 GTE n°62 (Scuderia Corsa)

18h59. Tête à queue de la Porsche 911 n° 92 au Dunlop après un accrochage avec une Corvette.

18h57. La Porsche n°2 est encore et toujours à son stand. Problème sur le train avant...

18h36. L'Oreca n°28 TDS Racing pilotée par François Perrodo s'est fait piéger au freinage d'Indianapolis.

18h35. L'intervention dure sur la Porsche n°2.

18h31. La Porsche n°2, qui était 4e, est rentrée à son stand.

18h20. L'Aston Martin Vantage n°95 (Aston Martin Racing) qui était en tête des GTE Pro rejoint son stand au ralenti après une crevaison.

18h17. Les Vaillante Rebellion se doublent et font toujours course en tête des LMP2.

18 h 11. Le point après trois heures de course et les quatre arrêts au stand des LMP1: la bataille fait rage en GTE Pro avec trois voitures en moins de 10 secondes.

LMP1

Toyota TS050 Hybrid n°7

Porsche 919 Hybrid n°1 à 31’’

Toyota TS050 Hybrid n°8 à 35’’

Porsche 919 Hybrid n°2 à 1’

Toyota TS050 Hybrid n°9 à 1’40’’ LMP2

Oreca-Gibson n°31 (Vaillante Rebellion)

Oreca-Gibson n°13 (Vaillante Rebellion)

Oreca-Gibson n°37 (Jackie Chan DC Racing)

GTE Pro

Aston Martin Vantage n°95 (Aston Martin Racing)

Aston Martin Vantage n°97 (Aston Martin Racing)

Ford GT n°67 (Ford Chip Ganassi Team USA)

GTE Am

Aston Martin Vantage n°98 (Aston Martin Racing)

Ferrari 488 GTE n°84 (JMW Motorsport)

Ferrari 488 GTE n°62 (Scuderia Corsa)

17h59. Belle sortie de piste de la Riley-Gibson n°43 (Keating Motorsports) au Dunlop après une touchette avec une Porsche officielle. La voiture a peu repartir.

17h44. Thomas Laurent est parti en tête à queue au virage d'Indiapolis au volant de l'Oreca-Gibson n°38 Jackie Chan DC Racing (LMP2). Il a rejoint son stand. Changement de capot.

17h34. Les Aston Martin 95 et 97 sont en tête en GTE Pro.

17h32. Abandon officiel de la Bykolles. Casse moteur.

17h30. Avant le départ, Thomas Pesquet a adressé un message sympa aux 24 Heures du Mans en faisant part de son regret de ne pas pouvoir être présent. Plus d'informations à lire ici.

17h25. Le poleman et recordman du tour Kamui Kobayashy a pris le volant de la Toyota n°7, toujours en tête.

17 heures. Le point après deux heures de course : Toyota creuse doucement l'écart sur Porsche

LMP1

Toyota TS050 Hybrid n°7

Toyota TS050 Hybrid n°8 à 3''

Porsche 919 Hybrid n°1 à 28''

Porsche 919 Hybrid n°2 à 34''

Toyota TS050 Hybrid n°9 à 1' LMP2

Oreca-Gibson n°31 (Vaillante Rebellion)

Oreca-Gibson n°13 (Vaillante Rebellion)

Oreca-Gibson n°38 (Jackie Chan DC Racing) GTE Pro

Aston Martin Vantage n°95 (Aston Martin Racing)

Ford GT n°66 (Ford Chip Ganassi Team USA)

Porsche 911 RSR n°92 (Porsche GT Team) GTE Am

Ferrari 488 GTE n°62 (Scuderia Corsa)

Aston Martin Vantage n°98 (Aston Martin Racing)

Aston Martin Vantage n°90 (TF Sport)

16h51. L'Oreca n°26 du G-Drive racing annonce son abandon après l'accrochage.

16h45. Le pilote Oliver Webb annonce l'abandon de la Bykolles n°4 (LMP1), qui avait eu un soucis dès le départ.

16h44. Abandon officiel de la Porsche n°88 Proton Compétition après l'accrochage avec l'Oreca n°26 du G-Drive racing.

16h28. L'Oreca n°26 G-Drive Racing a pu repartir après son accrochage et vient de rejoindre son stand. La Porsche 911 RSR n°88 Proton Compétition est bachée dans son stand.

16h16. La toyota n°7 de Mike Conway est repassée devant la n°8 pilotée par Sébastien Buemi.

16h15. L'Oreca n°26 G-Drive Racing (LMP2) et la Porsche 911 RSR n°88 Proton Compétition (GTE Am) se sont accrochées au karting. La Porsche est repartie endommagée jusqu'à son stand. L'Oreca est à l'arrêt.

16 heures. Le point après une heure de course :

LMP1

Toyota TS050 Hybrid n°8

Toyota TS050 Hybrid n°7

Porsche 919 Hybrid n°1

Porsche 919 Hybrid n°2

Toyota TS050 Hybrid n°9 La Bykolles (n°4, non hybride), après un souci dès le premier tour, est avant-dernière. LMP2 Oreca-Gibson n°31 (Vaillante Rebellion)

Oreca-Gibson n°25 (CEFC Manor TRS Racing)

Oreca-Gibson n°24 (CEFC Manor TRS Racing) GTE Pro Aston Martin Vantage n°95 (Aston Martin Racing)

Aston Martin Vantage n°97 (Aston Martin Racing)

Ferrari 488 GTE n°51 (AF Corse) GTE Am

Ferrari 488 GTE n°62 (Scuderia Corsa)

Aston Martin Vantage n°90 (TF Sport)

Aston Martin Vantage n°98 (Aston Martin Racing)

15h48. Sébastien Buemi sur la Toyota 8 a doublé Mike Conway sur la 7 et prend la tête.

Buemi (Toyota N.8) double Conway sans trembler (Toyota N.7) et prend la tête !



15h46. Après les arrêts au stand de toutes les LMP1 hybrides, les Toyota 7 et 8 devant les Porsche 1 et 2 et la Toyota 9.

15h43. Premiers arrêts au stand des LMP1 : les Toyota 8 et 9 et la Porsche 2, au bout de 12 tours.

15h41. Deux secondes entre la Toyota n°7 et la Porsche n°1 en tête de course.

15h36. Bruno Senna au volant de la Ligier n°31 Vallante Rebellion a pris la tête des LMP2.

15h30. Pas de changement en tête à la demi-heure de course : Toyota 7, Porsche 1, Toyota 8, Porsche 2 et Toyota 9. Les trois premuères voitures en six secondes. L'Oreca-Gibson n°24 (CEFC Manor TRS Racing) en tête des LMP2 ; Aston Martin Vantage n°95 (Aston Martin Racing) en GTE Pro ; Corvette C7-Z06 n°50 (Larbre Compétition) en GTE Am.

15h20. L'Alpine-Gibson n°36 (Signatech Alpine Matmut) a fait un tout droit à Mulsanne dans les graviers et s'est enlisée. Elle a réussi à repartir après avoir été sortie par une grue.

15h08. 2e tour : Toyota 7, Porsche 1, Toyota 8, Porsche 2 et Toyota 9, devant l'Oreca 38 de Jackie Chan Racing en LMP2.

15h04. La Toyota n°7 devant la Porsche n°2 au premier tour.

15heures. La Kolles n°4 fume.

15 heures. Chase Carey, patron de la F1 a abaissé le drapeau. C'est parti ! 24 heures pour écrire la légende de cette 85e édition.

La patrouille de France est passée au dessus du circuit avant le départ et a tweeté la photo :

14h53. La secrétaire d'Etat Marlène Schiappa était présente au départ, entre le président du conseil départemental Dominique Le Mèner et le président de l'ACO Pïerre Fillon.

14h50. Des militaires de l'armée de l'Air sont descendus d'un hélicoptère pour apporter le drapeau français au starter de la 85e édition.

14h15. Evacuation de la piste. Les moteurs commencent à vrombir.

13h55. Ca se bouscule sur le grid walk, à un peu plus d'une heure du départ.





13h44. Un "lance cadeaux" pour le public. 13h40. La Russe Maria Sharapova, ex n°1 mondiale de tennis, dans la ligne droite des stands avant le départ.

13h15. Les voitures se mettent en place en épi. Le public est arrivé à l'heure. Il patiente sous le soleil.

12h15. Alexandra et Jean-François, de Paris, sont arrivés à 8h30 pour avoir une belle vue à la sortie du Dunlop.