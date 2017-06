24 Heures du Mans Revivez les temps forts des premiers essais qualificatifs

0

Après les essais libres durant lesquels Toyota et Porsche ont fait des chassés-croisés dans le classement des meilleurs temps (avantage Porsche au final), l’heure est aux essais qualificatifs. Les pilotes disposent de ces deux heures, puis de deux autres séances de deux heures demain jeudi, pour réaliser le meilleur chrono.

Revivez les temps forts de la séance ici :

Minuit. Fin de la séance sans changement avec deux Toyota, la 7 et la 8 devant la porsche n°2. Reprise ce jeudi à 19 heures.

Présentation du drapeau à damier, c'est la fin de cette première séance d'essais qualificatifs #LeMans24 pic.twitter.com/4hT00AzIB4 — 24 Heures du Mans (@24heuresdumans) 14 juin 2017

23h45. Mathieu Vaxivière sur l'Oreca-Gibson n°28 (TDS Racing) est la plus rapide des LMP2 avec 3'29''339.

23h27. Petite sortie de piste de la Ligier n°49 Arc Bratislava au Tertre Rouge. Elle s'est brièvement arrêtée avant de repartir au ralenti.

Tête à queue pour la Ligier JSP217 #49 du ARC Bratislava au niveau du Tertre Rouge ! #LeMans24 pic.twitter.com/efgpNWsmvu — 24 Heures du Mans (@24heuresdumans) 14 juin 2017

23h20. Pas de changement dans la hiérarchie.

Embarquez dans la Toyota n°7 :

The Japanese crew appear to have the advantage in these early stages of qualifying, @Toyota_Hybrid 7 in lead. #LeMans24 #WEC pic.twitter.com/qkmp1auXyC — FIA WEC (@FIAWEC) 14 juin 2017

23 heures. Petit point des voitures les plus rapides par catégorie : deux Toyota devant une Porsche en LPM1 ; l’Oreca-Gibson n°24 (CEFC Manor TRS Racing) en LMP2 ; l’Aston Martin Vantage n°95 (Aston Martin Racing) en GTE Pro ; l’Aston Martin Vantage n°98 (Aston Martin Racing) en GTE Am.

22h58. Fin de drapeau jaune.

22h53. Début d'incendie sur la Dallara n°27 de SMP Racing vers Mulsanne.

#LeMans24 El motivo de la amarilla larga que no nos enseñan. @SaldanaTomas pic.twitter.com/y99kCGGXqN — Sergio Martínez (@123pnz) 14 juin 2017

22h44. Une aute Toyota se glisse dans le trio de tête, à la 2e place : la n°8, pilotée par Kazuki Nakajima, avec 3'19''431.

22h43. L'Oreca n°39 de Graff a tapé le mur à Mulsanne : drapeau jaune.

22h40. Toyota, grâce à la n°7 avec Kamui Kobayashi au volant, prend la pole provisoire avec 3'18''793.

Au volant de sa @Toyota_Hybrid #7, @kamui_kobayashi vient de signer un temps en 3'18''793. #LeMans24 pic.twitter.com/UoaLzAsXSE — 24 Heures du Mans (@24heuresdumans) 14 juin 2017

22h37. Arrêt en piste de la Dallara n°47 de Cetilar Villorba Corse, juste avant les stands. Elle est poussée par les commissaires.

22h27. Timo Bernhard au volant de Porsche n°2 a réalisé le meilleur temps : 3'19''710. Mieux que la pole de 2016 signée Neel Jani sur Porsche (3'19''733).

22 h 25. Un peu de monde dans les gradins, accessibles à tous pendant les essais.

22h20. Drapeau vert !

22 heures. La séance débutera avec un peu de retard, le temps de remettre la piste en état après un incident durant les essais de Road to Le Mans (GT3 et LMP3) entre Arnage et le virage Porsche. La séance finira malgré tout à minuit.

Entre les essais libres et qualificatifs :

- Chez Porsche, on a nettoyé les pneus...

Cleaning tyres is such a tough job under this hot weather @Porsche_Team #LeMans24 #WEC pic.twitter.com/8fb5KCfhAD — FIA WEC (@FIAWEC) 14 juin 2017

- Amir a fait son concert :

- Avant de chanter, Amir a fait un tour de circuit :

Amir est prêt pour une expérience inoubliable: un tour de circuit en Porsche 911 Carrera 4S ! #LeMans24 pic.twitter.com/snfUqFpW10 — 24 Heures du Mans (@24heuresdumans) 14 juin 2017