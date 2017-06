0

« Le Maine Libre » tient un stand sur la place de la République (près de la voie du tram) à l'occasion du pesage ce lundi encore et sera présent sur le circuit lors des essais et de la course, ainsi qu'à Arnage.

Et le premier quotidien de la Sarthe vous a préparé de belles pochettes pour profiter au mieux de la semaine. Jugez plutôt…

Pochette à 3 € : le journal du jour, une casquette, un poster.

Pochette à 8 € : le journal du jour, la casquette Jackie Chan, deux posters (dont les 84 victoires) et le supplément « Le Maine Libre ».

Pochette à 12 € : le journal du jour, la casquette Jackie Chan, deux posters (dont les 84 victoires) et le supplément « Le Maine Libre », une paire de bouchons d'oreille, et le hors-série « Les années mythiques ».

Pochette à 20 € : le journal du jour, la casquette Jackie Chan, deux posters (dont les 84 victoires) et le supplément « Le Maine Libre », une paire de bouchons d'oreille, et le hors-série « Les années mythiques » et le pack Michel Vaillant.