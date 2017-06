24 Heures du Mans Porsche vainqueur d’une course éprouvante

0

A 19h30 samedi, la Porsche n°2 qui allait finalement remporter les 24 Heures du Mans 2017 était 55e ! Ce devait être l’année de Toyota, celle de la revanche. Et bien non. Porsche a gagné, non sans mal, en miraculé. Les machines et les pilotes ont été mis à rude épreuve, avec une chaleur continue.

Tout commençait bien pour la firme nipponne, avec deux de ses voitures en tête sur la ligne de départ. La 7 et la 8 se disputaient même la première place en début de course, avant que la Porsche n°1 ne s’intercale. Quant à la Porsche n°2, son arrêt au stand pendant une heure en fin d’après-midi samedi l’éloignait a priori d’une éventuelle victoire : elle repartait en 55e position avec 17 tours de retard.

A 21h32, il y avait de nouveau deux Toyota en tête, toujours la 7 et la 8, après le dépassement d’André Lotterer (Porsche n°1) par Kazuki Nakajina (Toyota n°8).

Puis arrive le premier pépin : la Toyota n°8 s’arrête à son stand à 22h47 et y restera deux heures avant de pouvoir reprendre la piste (changement de moteur avant). Vers 1 heure du matin, la Toyota n°7 s’arrête sur la piste (problème d’embrayage), puis moins d’une demi-heure plus tard, la Toyota n°9 fait de même, endommagée dans une sortie de piste : elles ne repartiront pas.

La Porsche n°1, seule en tête, n’avait plus de concurrent… à part elle-même. A 11h10 dimanche, coup de théâtre, la voiture, pilotée par André Lotterer, ralentit, s’arrête. Course terminée. Problème d’alimentation en huile explique Porsche.

Du coup, c’est une LMP2, l’Oreca n°38 de Jackie Chan Racing, qui a pris la tête des opérations à midi. C’était sans compter sur la remontée de la Porsche n°2, qui a pris la première place une heure avant de remporter l’épreuve. C’est la 19e victoire de Porsche aux 24 Heures du Mans, la troisième consécutive.

Podium final : Porsche n°2 (LMP1) devant Oreca-Gibson n°38 Jackie Chan DC Racing (LMP2) et Oreca-Gibson n°13 (Vaillante Rebellion). L’Alpine Signatech n°35 est passée près du podium, mais une sortie de piste à 14h18 en a décidé autrement (5e au général).

Ces 24 Heures ont proposé une belle bataille dans la catégorie GTE Pro, avec cinq constructeurs à la lutte dans une poignée de secondes. L’Aston Martin n°97 et la Corvette n°63 étaient au coude à coude dans les derniers tours. Au final, victoire de l’Aston devant la Ford n°67. Victime d’une crevaison en toute fin de course, la Corvette est parvenue à rejoindre la ligne d’arrivée en 3e position.

En GTE Am, trio Ferrari avec la victoire de la n°84 (JMW Motorsport) devant la n°55 (Spirit of Race) et la n°62 (Scuderia Corsa).

