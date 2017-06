24 Heures du Mans Pesage et empreintes ce lundi [Programme]

0

Ce lundi s'ouvre avec la deuxième partie du pesage et se terminera par la cérémonie de l'empreinte des pilotes.

LUNDI 12 JUIN

Vérifications administratives et techniques. Suite du pesage, toute la journée de ce lundi 12 juin, de 9h30 à 18 heures place de la République, avec notamment les protos Toyota. Tous les horaires ici.

Dédicaces BD "Michel Vaillant" et "Les années Matra". De 10 à 12 heures et de 14 heures à 16h30, en marge du pesage place de la République, rencontre avec Philippe Graton, Denis Lapière, Marc Bourgne, Benjamin Bénéteau, Christian Lerolle, auteurs et dessinateurs de Michel Vaillant, alors que vient de paraître le dernier tome « Rebellion ». Autre rencontre, aux mêmes horaires, avec Denis Bernard, Christian Papazoglakis et Robert Paquet, auteurs et dessinateurs de la BDGlénat « Matra 24 Heures du Mans - 1972-1974 ».

Empreinte des vainqueurs. A 18 heures, place Saint-Nicolas dans le centre-ville du Mans, sera posée la plaque de bronze avec l’empreinte des trois pilotes qui ont remporté les 24 Heures 2016 (Romain Dumas, Neel Jani, Marc Lieb).

MARDI 13 JUIN

Photo officielle des pilotes. Les 180 pilotes des 24 Heures du Mans 2017 poseront pour la photo de famille ce mardi 13 juin à 10h30, sur la ligne de départ.

Autographes. De 17 heures à 18h30, le public sera sans nul doute nombreux sur la voie des stands, ouverte le temps de glaner un autographe et une photo souvenir de ses pilotes préférés.

Les R’Hunaudières. A Ruaudin, de 15 à 23 heures, se tiendra la 3e édition des R’Hunaudières, avec pour thème les 70 ans de la légende Ferrari et les pilotes sarthois des 24 Heures du Mans. Une vingtaine de Ferrari de différentes époques seront exposées, dont certains modèles rares, comme la Ferrari Tipo de 1953. Accès gratuit.

Neuville-sur-Sarthe dans la course. A partir de 19 heures, rendez-vous sur la plage du Vieux Moulin de Neuville-sur-Sarthe, pour une exposition de voitures des clubs Porsche et Auto Passion 72, puis projection sur écran géant du film officiel des 24 Heures du Mans 2016. Gratuit (apporter son siège).

MERCREDI 14 JUIN

Sur la piste

Pitwalk. La voie des stands sera ouverte pour les détenteurs d’un billet « pitwalk » de 10 à 15 heures, avant la séance d’essais libres.

24 Heures du Mans - Essais libres. Les pilotes disposent de quatre heures, de 16 à 20 heures, pour rouler et effectuer les derniers réglages, sans la pression du chronomètre.

Road to Le Mans. Essais libres de 20h30 à 21h30. Il s’agit de la « Michelin Le Mans Cup » réservée aux LM P3 (prototypes à la base de la pyramide de l’endurance) et GT3. Deux courses sont au programme, avec 46 engagés.

24 Heures du Mans - Essais qualificatifs de 22 heures à minuit. Chaque pilote doit effectuer au moins cinq tours de nuit ce mercredi ou ce jeudi soir. Objectif : décrocher le chrono pour partir en pole position samedi.

Animations

Fête foraine. Grande roue, manèges à sensations, auto-tamponneuses et autres attractions attendent les spectateurs des 24 Heures de 10 heures à minuit.

Pavillon des femmes. Le pavillon des femmes, avec son jardin et sa terrasse couverte, attend le public féminin de 17 à 23 heures. Nouveauté de cette édition 2017, un bar à huîtres et champagne et des smoothies.

Concerts. A 20 heures, Babel, groupe du Maine-et-Loire (chanson française incorporée de slam, de rock et de musique électronique) ; à 21 heures, Amir, 6e de l’Eurovision 2016, interprétera les titres de son album « Au cœur de moi », dont les tubes « J’ai cherché » et « On dirait ».

JEUDI 15 JUIN

Sur la piste

Porsche Carrera Cup. Deux séances d’essais libres de 10h30 à 11h15 puis de 11h55 à 12h40.

Road to Le Mans. Deux séances d’essais qualificatifs de 13h30 à 13h50 puis de 14h05 à 14h25. Il s’agit de la « Michelin Le Mans Cup » réservée aux LM P3 (prototypes à la base de la pyramide de l’endurance) et GT3. Deux courses sont au programme, avec 46 engagés.

Porsche Carrera Cup. Essais qualificatifs de 15h30 à 16h30.

Road to Le Mans. Première course de 17h30 à 18h25.

24 Heures du Mans - Essais qualificatifs. Deux séances d’essais chronométrés, de 19 à 21 heures et de 22 heures à minuit. Qui partira en pole samedi ? Suivant la météo, le suspense peut durer jusqu’à la dernière minute !

Animations

Arnage dans la course. Henri Pescarolo et Matra sont à l’honneur de cette 4e édition d’Arnage dans la course, organisée de 9 à 17 heures place François-Mitterrand. Expositions de nombreuses Matra et de Pescarolo, ainsi que des Ford, Porsche, Ferrari, Corvette… Défilé des voitures avenue Nationale de 12h30 à 13 heures. Accès gratuit.

Fête foraine. Grande roue, manèges à sensations, auto-tamponneuses et autres attractions attendent les spectateurs des 24 Heures de 10 heures à minuit.

Pavillon des femmes. Le pavillon des femmes, avec son jardin et sa terrasse couverte, attend le public féminin de 17 à 23 heures. Nouveauté de cette édition 2017, un bar à huîtres et champagne et des smoothies.

Concerts. Jive Me, groupe originaire de Bordeaux (électro swing, hip hop), à 20 heures ; The Celtic Social Club (mélange des airs traditionnels celtes avec le rock, le blues, la folk, le reggae, le kan ha diskan et le hip-hop) à 21 heures.

VENDREDI 16 JUIN

Saint-Saturnin Classic British Welcome. De 9 à 17 heures, près de 1 000 voitures d’exception vont faire une halte à Saint-Saturnin. Cette nouvelle édition est placée sous le thème du constructeur anglais Marcos (dernière participation aux 24 Heures en 1997). Accès gratuit.

Virage de Mulsanne. Jaguar est à l’honneur de cette nouvelle édition du « Virage de Mulsanne », avec l’exposition de 80 Jaguar (notamment Type E Coupé, Type D, XK 120, XK 140, XJ12, XK8, Type S...), dédicaces, cavalcade et concert. De 9 à 16 heures et de 19 heures à 22h30. Accès gratuit.

Ouverture de la voie des stands. Il y aura du monde à n’en pas douter pour regarder les équipes procéder aux derniers réglages sur les voitures. La voie des stands est accessible toute la journée (de 10 à 20 heures) pour les détenteurs d’un billet enceinte générale.

Fête foraine. Grande roue, manèges à sensations, auto-tamponneuses et autres attractions attendent les spectateurs des 24 Heures de 10 heures à minuit.

Pavillon des femmes. Le pavillon des femmes, avec son jardin et sa terrasse couverte, attend le public féminin de 10 à 19 heures. Nouveauté de cette édition 2017, un bar à huîtres et champagne et des smoothies.

Parade des pilotes. Tous les pilotes des 24 Heures, un défilé de voitures d’exception, des fanfares, et une foule immense : la parade des pilotes en est à sa 22e édition. Départ à 17h30 des Jacobins, direction place de la République, place de l’Eperon, et retour vers les Jacobins via l’avenue Rostov-sur-le-Don.

SAMEDI 17 JUIN

Warm-up 24 Heures du Mans. A 9 heures, ultime séance d’essais avant la course, d’une durée de 45 minutes. Le temps d’effectuer encore quelques réglages, notamment en fonction de la météo.

Porsche Carrera Cup. Course à 10h15.

Road to Le Mans. 2e course à 11h30. Il s’agit de la « Michelin Le Mans Cup » réservée aux LM P3 (prototypes à la base de la pyramide de l’endurance) et GT3.

24 Heures du Mans. Après le placement en épis des voitures et la diffusion des hymnes nationaux de tous les pilotes présents sur la grille, les 60 voitures partiront à 15 heures pour deux tours d’horloge.

Pavillon des femmes. Le pavillon des femmes, avec son jardin et sa terrasse couverte, attend le public féminin de 9 à 23 heures. Nouveauté de cette édition 2017, un bar à huîtres et champagne et des smoothies.

Fête foraine. Grande roue, manèges à sensations, auto-tamponneuses et autres attractions attendent les spectateurs des 24 Heures.

Concerts. La Poison à 20 heures, groupe composé notamment de l’ancien guitariste de Mano Solo et la Mano Negra (rock), puis les rois de la musique funk, Kool & The Gang, à 21h30, avant DJ Loran (DJ des pop-rock party de RTL 2) à partir de 23 heures.

DIMANCHE 18 JUIN

Pavillon des femmes. Le pavillon des femmes, avec son jardin et sa terrasse couverte, attend le public féminin de 9 à 14 heures. Nouveauté de cette édition 2017, un bar à huîtres et champagne et des smoothies.

Messe. Office religieux au Virage de la Chapelle à 10h30.

24 Heures du Mans. Arrivée à 15 heures, puis cérémonie des podiums.

MUSEE DES 24 HEURES

Ouvert à tous y compris pendant les 24 Heures, le musée des 24 Heures sera exceptionnellement gratuit sur présentation du billet « enceinte générale », du 12 au 18 juin.

TARIFS

Essais mercredi : 32 € (24 € club ACO).

Essais jeudi : 39 € (29,25 € club ACO).

Enceinte générale semaine : 82 € (61,50 € club ACO).

Accès Mulsanne-Arnage semaine : 34 €.

Pour les enfants : entrée gratuite pour les moins de 16 ans (nés après le 18 juin 2001) accompagnés d’un adulte.

Pour les étudiants : billet en vente aux entrées du circuit la semaine de la course sur présentation d'un justificatif du mois en cours (carte d’étudiant) et d’une pièce d’identité correspondante (essais mercredi 16 €, essais jeudi 19,50 €, semaine 41 €). Tarifs applicables aux 16-18 ans scolarisés, sur présentation d’un certificat de scolarité.

Autres tarifs et réservations sur le site de l’ACO.

Retrouvez tous les jours pendant la semaine des 24 Heures nos pages spéciales dans "Le Maine Libre". A lire en version numérique en cliquant ici.