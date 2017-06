24 Heures du Mans Pédalez pour la bonne cause avec Mécénat chirurgie cardiaque

0

L’association bénéficie d’une belle exposition grâce à ses partenariats avec le team Panis-Barthez Compétition engagé en catégorie LMP2 lors de ces 24 Heures du Mans ou encore avec le pilote manceau Julien Canal (Vaillante Rebellion).

Mais au-delà de cette visibilité, l'association dont la vocation de permettre à des enfants de pays étrangers malades du cœur de venir se faire soigner en France, reconduit son opération de collecte de dons assez originale pendant la grande semaine des 24 Heures.

Les volontaires, petits et grands sont invités à jouer de la pédale sur un vélo statique au stand de l’association installé au cœur du village du circuit manceau. L’objectif étant de cumuler les kilomètres fictifs pour faire grossir la cagnotte.

Comment ? Via un partenarait avec l’enseigne partenaire Carrefour qui verse 2 euros par kilomètre virtuellement parcouru.

« Ça fait des années qu’on est présent sur l’événement et depuis quatre ans maintenant, on propose ce défi du cœur. ça fonctionne plutôt bien et c’est sympa », explique Dany, un fidèle bénévole.

L’an passé, l'opération avait permis de récolter plus de 200 000 euros. « Sachant qu’il faut 12 000 euros pour permettre à un enfant de se faire opérer. » Ça mérite bien quelques coups de pédale...

A voir ci-dessous cette vidéo avec le pilote manceau Julien Canal, partenaire de l'association

Produit par The big idea productions : Grégory Jugé et Maxime Renaud