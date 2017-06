24 Heures du Mans Panne de la Toyota : « Quand c’est rouge, c’est rouge »

0

Polémique de la panne de la Toyota n°7 et du pouce levé du pilote manceau Vincent Capillaire, suite.

Pour rappel, à 0h30 dimanche, le pilote Toyota Kamui Kobayashi, qui attendait au bout de la pitlane que le feu passe au vert pour rejoindre la piste, a cru qu’il pouvait y aller en voyant un homme habillé comme un commissaire pouce levé (il s’agissait en fait d’un geste d’encouragement du pilote Vincent Capillaire).

Kobayashi part, s’arrête aussitôt comme on lui demande à la radio, puis repart au feu vert. La séquence est fatale à l’embrayage. Fin de la course quelques minutes plus tard pour la Toyota n°7, qui était en tête.

Ce mardi, Stéphane Sarrazin, autre pilote de la Toyota n°7, partage son sentiment avec "Le Maine Libre". A propos du pouce levé du pilote manceau, il parle d’un geste « maladroit ». Mais un geste qui n'aurait pas dû avoir cette conséquence :« Quand c’est rouge, c’est rouge, commissaire ou pas ».

Plus d’informations et notre entretien avec Stéphane Sarrazin, dans « Le Maine Libre » de ce mercredi 21 juin. A lire aussi en version numérique.