24 Heures du Mans Leur vie au cœur du circuit

« J'en ai vu, des 24 Heures ! », s'exclame Marie. Installée depuis « une trentaine d'années » en haut de la ligne droite des Hunaudières, elle se souvient : « Avant, il n'y avait pas de grillage. »

Inenvisageable aujourd'hui, comme l'explique Ghislain Robert, directeur événements de l'ACO : « En matière de sécurité, il y a deux possibilités : soit les riverains se sont engagés par convention à ne pas être présents à moins de 50 m de la piste, soit ils ne peuvent pas parce que leur maison se trouve dans ces 50 m. Alors, on installe des grillages renforcés. »

Certains sont posés ponctuellement ; d'autres définitivement, lorsqu'ils ne bouchent pas la vue des riverains.

Ces derniers peuvent regarder la course à plus de 50 m des glissières de sécurité ou à plus de 3 m des grillages renforcés.

Pour circuler, ces habitants coincés au centre du circuit des 24 Heures doivent emprunter des chemins de traverse.

