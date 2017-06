24 Heures du Mans Les vainqueurs 2016 ont inauguré leurs empreintes [Vidéo]

0

L’an passé, Porsche remportait les 24 Heures du Mans après la panne de la Toyota de tête à trois minutes de l’arrivée.

Romain Dumas, Neel Jani et Marc Lieb, pilotes victorieux, étaient ce lundi place Saint-Nicolas dans le centre-ville du Mans pour inaugurer la plaque des vainqueurs comportant leurs empreintes.

Aujourd’hui, si Neel Jani et Marc Lieb sont toujours chez Porsche, le premier au volant de la n°1 et le deuxième comme pilote de réserve et directeur de la compétition clients, Romain Dumas, remercié, prendra cette année le départ des 24 Heures au volant de l’Alpine Signatech 36 en LMP2.

