24 Heures du Mans Les dix infos à savoir avant le départ

Avant le départ de la 85e édition samedi à 15 heures, petite révision pour mieux suivre la course.

Un grand absent

18 ans de présence dans le championnat du monde, treize victoires aux 24 Heures du Mans : forcément, Audi a marqué les esprits. Mais voila, cette année, ce sera sans Audi, la firme ayant annoncé on octobre dernier son retrait du monde de l’endurance.

Un duel à deux contre trois

Sans Audi, dans la catégorie LMP1 hybride, restent deux constructeurs : Porsche et Toyota. Un duel, donc, avec deux voitures engagées d’un côté (Porsche) et trois de l’autre (Toyota).

Le champion 2016 contre le leader 2017

Le duel Porsche - Toyota, c’est celui entre le champion du monde en titre, Porsche, également vainqueur aux 24 Heures du Mans 2016, et l’actuel leader du championnat 2017, puisque Toyota a remporté les deux premières courses de la saison, à Silverstone et à Spa.

Une revanche à prendre

C’était l’image des 24 Heures du Mans 2016 : l’arrêt de la Toyota de tête n°5 en pleine ligne droite des stands, à trois minutes de l’arrivée. La voiture a pu repartir, au ralenti, trop lentement pour être classée. Porsche passait devant et raflait la mise. Après cette frustrante défaite, Toyota n’avait pas tardé à annoncer son retour pour la saison 2017.

Des LMP2 plus rapides

Cette saison 2017 est marquée par le nouveau règlement des LMP2. Elles sont toutes fermées et toutes équipées du même moteur Gibson V8, 4,2 litres de 600 chevaux. Les châssis diffèrent.

Avec 100 chevaux de plus que l’an dernier, les LMP2 ont fait tomber le chronomètre de plusieurs secondes. Et en vitesse de pointe, lors de la journée test du dimanche 4 juin, c’est même une LMP2, la Dallara n°47 de Cetilar Villorba Corse, qui s’est adjugé le record avec 341 km/h, devant les LMP1. Ces dernières, avec leur système hybride, disposent par contre d’une plus grande puissance à l’accélération (jusqu’à 1 000 chevaux).

Les podiums des 24 Heures 2016

En LM P1, victoire de la Porsche n°2 devant la Toyota n°6 et l’Audi n°8.

En LM P2, victoire de l’Alpine - Nissan n°36 de Signatech Alpine devant l’Oreca - Nissan n°26 de G-Drive Racing et la BR01 - Nissan n°37 de SMP Racing.

En GTE Pro, victoire de la Ford n°68 de Ford Chip Ganassi devant la Ferrari n°82 de Risi Competizione et la Ford n°69 de Ford Chip Ganassi.

En GTE Am, victoire de la Ferrari n°62 de Scuderia Corsa, devant la Ferrari n°83 de AF Corse et la Porsche n°88 d’Abu Dhabi-Proton Racing.

60 voitures, quatre catégories

Les 60 voitures engagées sont réparties en quatre catégories.

Revue d’effectifs avec quelques exemples de spécifications pour chaque catégorie : six LMP1 (878 kg mini et 1 000 ch pour les hybrides, 833 kg mini et 650 ch pour les non hybrides, pas de limite de cylindrée) ; 25 LMP2 (930 kg mini, 4,2 L, 600 ch) ; 13 GTE Pro (1 245 kg mini, 520 ch, 5 500 cc maxi pour les atmo essence, 4 000 cc maxi pour les turbo essence) ; LM GTE Am (1 245 kg mini, 520 ch, 5 500 cc maxi pour les atmo essence, 4 000 cc maxi pour les turbo essence, équipages mêlant amateurs et pros).

Une seule femme parmi les 180 pilotes

60 voitures prendront le départ le samedi 17 juin à 15 heures. Avec trois pilotes par voiture, cela fait 180 pilotes. Dont une seule femme. Il s’agit de la Danoise Christina Nielsen, qui sera au volant de la Ferrari n°65 de la Scuderia Corsa.

Du soleil après la pluie l’an passé ?

La météo. C’est elle qui détermine quand se jouera le chrono aux essais. Et c’est aussi elle qui participe au spectacle. Pour rappel, l’an dernier, le départ s’était fait sous safety car à cause des averses.

Cette année, c’est un beau temps pour toute la semaine qui est annoncé par Météo France, et surtout de la chaleur. Le chrono risque donc de se jouer sur les deux jours d’essais, et le départ sera plus heureux que l’an passé.

Au Mans, les points comptent double

Le Mans est la seule course du championnat du monde d’endurance de 24 heures. Les autres durent 6 heures.

L’enjeu est important pour les équipes engagées dans le championnat, puisqu’au Mans, les points comptent double. Par exemple, le vainqueur remportera 50 points au lieu de 25 pour une autre course du championnat.

Après Silverstone et Spa, puis les 24 Heures du Mans, le championnat se poursuivra sur le Nurburgring, avant Mexico, Austin, Fuji, Shangaï, et Bahrain.