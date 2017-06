24 Heures du Mans Le tramway circule toute la nuit [horaires]

0

Pour ne pas passer des heures dans les embouteillages pour accéder au circuit, le tramway est une bonne solution.

Pour acheminer les spectateurs et leur permettre de revenir du circuit, la Setram fera circuler des tramways toute la nuit de course ce samedi et ce dimanche.

Le détail des intervalles de passage à retrouver dans l'infographie ci-dessous ou en cliquant sur ce lien.





Et si vous décidez tout de même de prendre votre voiture, consulter notre carte interactive de la circulation en temps réel.