24 Heures du Mans Le tarif, c’est relatif

Pour assister à l’ensemble des rendez-vous des 24 Heures du Mans (depuis la journée test du 4 juin jusqu’à la course en passant par les essais), il vous en coûtera 82 € (61,50 € pour les membres du club ACO). C’est le billet « enceinte générale ».

Un tarif qui peut être jugé élevé par beaucoup de personnes, mais qui se situe dans la moyenne d’autres événements. Par exemple, les fans de Michel Sardou débourseront 79 € pour le concert du 14 novembre à Antarès en catégorie 1 (89 € pour le carré or). Il faut payer 85 € pour aller à Roland Garros (catégorie 2 en début de tournoi).

En plus des deux soirées d’essais et de la course « il y a tout le reste avec les animations dans le village, la fête foraine et les concerts », rappelle Fabrice Bourrigaud, directeur du pôle « Esprit Le Mans » au sein de l’ACO. Amir et Kool & The Gang sont les têtes d’affiche de ces concerts (programme ici).

Sans oublier la gratuité du circuit pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte.

Dans un budget moindre, les essais sont accessibles moyennant 32 € mercredi (24 € club ACO) et 39 € jeudi (29,25 € club ACO). Il y a aussi l’accès Mulsanne-Arnage à 34 € la semaine, et des tarifs pour les étudiants. Autres tarifs et réservations sur le site de l’ACO.

Aux billets s’ajoutent d’autres dépenses, comme l’hébergement, les déplacements et les repas.

Noël et Serge, Sarthois retraités de 63 et 66 ans, ont prévu chacun un budget global de 250 € pour la semaine. « J’ai assisté à des courses F1 à Magny-Cours et le coût était plus important sur trois jours par rapport à ici au Mans sur une semaine », indique Noël.

